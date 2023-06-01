日本銀行（中央銀行）はこれまで長期にわたり金融緩和政策を維持し、マイナス金利政策を実施することさえあった。しかし、ここ半年ほど、日本円は外国為替市場で下落の一途をたどり、従来の安全資産としての存在感が失われようとしている。こうした状況の中、日銀は利上げによって高止まりするインフレを抑制し、極端な円安傾向を食い止め、金融政策を徐々に正常な状態に戻そうと試みている。16日には、政策金利を0．75％から25ベ