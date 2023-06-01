米国とイランの首脳が軍事行動の終結を宣言する覚書に署名した。多くの人命を奪い、世界経済に大打撃を与えた戦争に終止符を打つ決意を文書で確認した意義は小さくない。とはいえ、両国間には主張の隔たりが大きい難題がなお残っている。６０日間と定めた交渉期間中に解決を図り、最終合意を達成しなければならない。米国はトランプ大統領、イランはペゼシュキアン大統領が、それぞれ覚書に署名した。トランプ氏は「達成しよ