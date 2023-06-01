国旗はその国の象徴である。どの国であっても敬意を払い、大切に取り扱うのは自然だ。外国の国旗と同様に、自国の国旗を損壊した場合も、罰則を設けるのは妥当な考え方と言えよう。自民党と日本維新の会、国民民主党、参政党が、日本の国旗を損壊する行為を処罰する法案を、衆院に共同提出した。今国会で成立する見通しだ。法案提出は、自民、維新の連立政権の合意書に盛り込まれていた。法案は、他人に著しく不快感や嫌悪