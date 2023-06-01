［金利１％検証日銀］＜下＞日本銀行が金融政策決定会合で１・０％程度への利上げを決めてから２日後の１８日、外国為替市場の対ドルの円相場は円安が進んだ。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が年内に利上げを行うという観測が強まったことを受け、一時、２０２４年７月以来、約１年１１か月ぶりの円安水準となる１ドル＝１６０円９０銭台まで下落した。政策金利を引き上げた国・地域の通貨は、運用利回りの高まりが意識され