6月19日（金）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市南区十禅寺（スピード違反）県道・・・菊池市七城町（スピード違反）国道445・・・上益城郡御船町御船（歩行者妨害） ＜午後＞町道・・・球磨郡あさぎり町免田東（歩行者妨害） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとす