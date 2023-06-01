俳優の芳根京子さん（29）が8月29日と30日に放送される日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』のチャリティーパートナーを務めることが発表されました。今年の『24時間テレビ』のテーマは『わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜』。芳根さんは今回『アートパフォーマンス』の企画に挑戦し、国技館から生披露で“家族の物語”を描きます。今回芳根さんと一緒にアートパフォーマンスをするのは、小児が