女優の米倉涼子（５０）が約３０年ぶりにバレエの舞台に挑戦する。１８日、都内で谷桃子バレエ団新制作公演「ＣＩＮＤＥＲＥＬＬＡ」（８月９日〜１１日）の記者会見があり、米倉の出演が発表された。５歳から１５年間、クラシックバレエを習っていた米倉にとっては、約３０年ぶりのバレエの舞台。同作ではシンデレラの亡き母の生まれ変わりで、シンデレラを幸せへと導く大蝶々役を永橋あゆみとダブルキャストで演じる。米倉