大相撲パリ公演に参加した横綱大の里（二所ノ関）ら後発組が１８日、羽田空港に帰国した。大の里は「２年連続でヨーロッパに行けて楽しかった。次は日本の皆さんにいい姿を見せられるように頑張る」と、全休明けとなる名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）を見据えた。観光ではパリの街並みの美しさ、パンとバターと塩の美味に感激。滞在中にサッカーＷ杯が開幕し「日本と違う海外での中継を見て興奮した。オランダと