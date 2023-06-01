香取慎吾（49）が、WOWOW連続ドラマW東野圭吾「虚ろな十字架」（9月6日スタート、日曜午後10時）に主演し、元妻を殺害された被害者遺族役を演じることが18日、分かった。WOWOW初主演となる。死刑制度をテーマにした東野圭吾の社会派サスペンスをドラマ化。香取は、元妻の死の真相を追う元会社員役を演じる。オファーについて「僕にはどちらかというと“明るく笑顔あふれる香取慎吾”というイメージがあると思うし、そういう作品