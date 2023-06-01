インテリア・雑貨などをあつかう山崎実業が19日までに、新商品を発表。壁に浮かせて設置できるスリムな傘立てや、陶器ならではの風合いが魅力のお玉スタンドなどを発売した。【画像】さすがのアイデア！山崎実業の新作■壁付け傘立て タワー 玄関やシュークローゼットの壁に浮かせて設置できるスリムな傘立ては、省スペースで場所を取らず、玄関まわりをすっきり整えられるアイテム。受け皿は取り外し可能でお手入れしやすく、傘