「極道の妻たち」や「私を抱いてそしてキスして」などの作品で知られる作家で僧侶の家田荘子さんが、俳優森田健作（76）がパーソナリティーを務める21日放送のFM NACK5「青春もぎたて朝一番！」（日曜午前6時30分）と、7月13日放送のニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」（月曜午後6時20分）に出演する。この度、都内で行われた収録で家田さんは「元々は女優になりたかった」と明かした。しかし映画「鬼龍院花子の生涯」、「