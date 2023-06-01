ボクシングの元世界５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（米国）が、またまた深刻な金銭トラブルを起こしている。米国メディア「ＴＭＺ」によると、メイウェザーはラスベガスで２０万ドル（約３２００万円）相当のオーデマ・ピゲの腕時計を不正な小切手を使って購入したとされる事件を受け、重窃盗罪および詐欺未遂罪の容疑で告発された。今年初めに提出された訴状によると、メイウェザーには代金を支払うための「十分な資