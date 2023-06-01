麻薬取締法違反事件で執行猶予付きの有罪判決を受けたＤｅｆＴｅｃｈのＭｉｃｒｏ（４５）が、デュオを解散せず活動継続を表明した。そのウラに何があったのか。Ｍｉｃｒｏは１１日、東京地裁で拘禁刑２年、執行猶予４年（求刑拘禁刑２年）の判決を言い渡された。２月に都内の自宅で乾燥大麻３・５１７グラムを所持し、千葉県内を走行中の車内でコカインなどを使用したと認定された。当人は同日、インスタグラムで５月３１