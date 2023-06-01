北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、1次リーグA組の第2戦はチェコと南アフリカが1-1で引き分けた。この試合の後半キックオフで観客のカウントダウンを勘違いしてフライング。やり直しとなる珍事が起きた。チェコが1-0とリードして迎えた後半は南アフリカのキックオフでスタート。場内からは「5、4、3……」とカウントダウンが起き、そして「0」になった瞬間にボールを蹴り出した。ところが