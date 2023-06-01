北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップは17日（日本時間18日）、グループKのウズベキスタン―コロンビア戦がエスタディオ・アステカ・メキシコシティで行われ、コロンビアが3-1で勝利した。ウズベキスタンは破れたものの、22歳のMFアボスベク・ファイズラエフが得点。W杯初出場の同国において歴史的な1点を記録した。この試合中継で、ウズベキスタンのユニホーム右胸あたりにデザインされた「謎の1文字」に注目す