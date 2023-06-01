FOXが発表米放送局「FOXスポーツ」は、サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本―オランダ戦が、同局系列が放送した米国代表戦を除くW杯のグループステージの中で歴代2位となる視聴者数を記録したと発表した。明らかになった注目度に、日本ファンも驚きの声を上げた。同局によると、14日（日本時間15日）に開催されたオランダ戦は883万8000人の視聴数を記録した。これは、米国戦以外では英語放送として歴代1位を記録したブ