女子ネーションズリーグバレーボール女子のネーションズリーグ第2週フィリピン大会が17日に行われ、日本はセルビアを3-2（20-25、26-24、18-25、32-30、15-7）で撃破した。第1セットでは24歳の荒木彩花（SAGA久光）が負傷アクシデントに見舞われ、ファンから悲鳴が相次いだ。試合の翌日、荒木がSNSでチームにメッセージを送った。思わぬ事態が発生した。第1セット、14-17で迎えた場面。セッターの関菜々巳がツーアタックを見せ