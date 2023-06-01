ABEMAが大相撲パリ公演に密着31年ぶりとなる大相撲パリ公演は現地13、14日に行われた。新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」が力士たちに密着。土俵上では見ることのできない貴重なオフショットや現地での心温まる交流を公開している。現地でイベントに参加した翔猿（追手風）は、53歳の人気格闘家と対面。その場面を「ヤバいっす。格好良かったっす」と興奮気味に振り返っている。日仏文化交流イベントに参加した翔猿。会場