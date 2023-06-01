北村匠海主演ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／毎週月曜21時）で、JAXA（宇宙航空研究開発機構）職員として高校生たちに向き合い続けた木島真役を演じる神木隆之介がクランクアップを迎えた。最終回は6月22日放送される。【写真】「えぐい」「ビジュが良すぎ」『サバ缶、宇宙へ行く』女子生徒役に注目集まる本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもと