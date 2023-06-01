俳優の香取慎吾（４９）が、ＷＯＷＯＷの連続ドラマＷ「虚ろな十字架」（全４話、９月６日午後１０時放送・配信スタート）に主演することが１８日、分かった。原作者の小説家・東野圭吾氏（６８）、演出の瀬々敬久監督（６６）という両ヒットメーカーと初タッグを組む。発行部数約７６万部のベストセラー小説の実写ドラマ化で、死刑制度をテーマにした社会派サスペンス。香取が演じる主人公の中原道正は、元広告代理店勤務の会