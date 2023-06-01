野球日本代表「侍ジャパン」を運営するＮＰＢエンタープライズが、世界的なスポーツ用品メーカーのニューバランス社と、ユニホームデザインなどを含めた超大型契約を結ぶことが１８日、分かった。正式発表に向けて日時は最終調整中だが、契約期間は２０２９年か３０年に開催予定の第７回ＷＢＣを見据えた複数年で、契約金は数十億円に上る見込み。ドジャース・大谷翔平投手（３１）も顧客とする同社との強力タッグは、世界一奪回