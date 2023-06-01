サッカーの北中米W杯に出場している日本代表・森保一監督の髪を現役時代からカットし、３０年以上も家族ぐるみで親交のある理髪店「ヘアーサロンＯＫＩＭＯＴＯ」（広島市）のオーナー、沖本静夫さん（７７）が指揮官の思いやりある人柄を語った。沖本さんは、森保監督の温かい人柄に魅了された一人だ。現役の時からの付き合いで、今年も都内、岡山、広島で３回家族を交えて食事を共にしたという。森保監督の性格を「謙虚だし