オリックス・紅林弘太郎内野手（２４）が１８日、リーグ再開となる１９日の西武戦（京セラＤ）出場に意欲を示した。１２日の阪神戦（同）で左足を痛め、交流戦の最後は２試合連続で欠場。「（患部の状態は）全然、問題ない。いい期間だったと思います。しっかりと治せた。準備はしている」と強調した。この日は本拠地での全体練習に参加し、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で曽谷、高島と対戦。１５球で安打性の当たりこそな