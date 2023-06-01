阪神・今朝丸裕喜投手（２０）が１９日のＤｅＮＡ戦（横浜）で１軍初昇格することが１８日、決まった。当初はリーグ戦再開までの“研修期間”としての４日間の１軍合流だったが、ブルペンの台所事情から救援要員で急きょ抜てき。甲子園での指名練習を終え、「前向きな気持ちで、今できることを精いっぱいやりたい。どんな場面でも任されたところで自分の投球ができたら」と意気込んだ。１５０キロ超の直球を武器にする若虎は報