オリックス・渡部遼人外野手（２６）が、１９日にファームで実戦復帰する見通しだ。下半身のコンディション不良で５日に出場選手登録を抹消され、段階を踏みながらリハビリ。１７日には、大阪・舞洲で屋外フリー打撃を再開していた。１８日、京セラＤでの全体練習後に取材対応した岸田監督は「問題がなければいけると聞いています。全力で走れると思うし、報告を受けました」と明かした。プロ５年目の今季は４６試合に出場し、