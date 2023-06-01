オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手（２８）が１８日、愛息を出迎える快投を誓った。パートナーとの間に２月下旬に授かった第１子となる長男「賢造（ケンゾウ）」が、２０日に来日予定。「楽しみで仕方がない」と、先発する１９日の西武戦（京セラＤ）を前に胸を躍らせた。シーズン中は毎日のようにビデオ通話をし、成長の過程を見守ってきた。出生時に３キロだった体重は８キロに増えたといい「（会えなくて）めっち