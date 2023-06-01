中日の新助っ人、アルベルト・アブレウ投手（３０）が１８日、バンテリンＤで行われた１軍の全体練習に合流した。井上監督はリーグ戦再開の開幕となる１９日の巨人戦（東京Ｄ）から出場選手登録することを断言。「球が強い投手がほしい。（チームが）巻き返すためのピースになってほしい」と願いを込めた。西武に在籍していた２４年に２８セーブをマーク。２年ぶりのＮＰＢ復帰となった今季は、３月２７日の開幕・広島戦（マツ