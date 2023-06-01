大相撲名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）に向けて、幕内・朝乃山（高砂）が１８日、東京・墨田区にある部屋で稽古を行った。夏場所は１２日目から左足リスフランじん帯損傷（左足甲捻挫）で休場し、７勝５敗３休だった。この日はすり足、ぶつかり稽古を行い、「（けがは）ぼちぼちですね。ぶつかり稽古は今週から再開して、相撲を取る稽古はまだ出来ていない」と明かした。名古屋場所については「なんとかなるでしょう