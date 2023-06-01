◆米大リーグレッドソックス―ブルージェイズ（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）ブルージェイズの岡本和真内野手が、１―０で迎えた２回に左翼線二塁打を放って、聖地・３戦目で初安打をマークした。初回にゲレロの先制４号ソロで１―０として迎えた２回１死の第１打席。相手先発の右腕グレイのスイーパーを捉えた。打球速度９６・３マイル（約１５５・０キロ）の当たりは左翼線へ飛び、悠々と二