お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が18日放送のTBS「週刊さんまとマツコ特大号」（後10・00）に出演し、夢中になったアイドルを明かした。この日は「1972年生まれが大集合！」ということで、ことし54歳になるメンバーが集合。ノルディックスキー・ジャンプ男子の葛西紀明と元横綱の貴乃花光司氏が小泉今日子の名を挙げたが、ケンコバは南野陽子と答えた。ケンコバは「南野陽子さんの化粧品のポスターが、薬局と化粧