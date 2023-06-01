俳優の芳根京子が、日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（8月29日・30日）のチャリティーパートナーを務めることが18日、発表された。【写真】「うーん、好き！」お腹“チラ見せ”の爽やか初夏コーデを披露した芳根京子芳根が取り組む企画のひとつは、アートパフォーマンス。国技館からのアートパフォーマンスの生披露を通して、家族の物語を描く。芳根と一緒にアートパフォーマンスに挑戦するのは、小児がんと