FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で5大会連続出場を果たしたドイツ代表GKマヌエル・ノイアー（40＝バイエルン・ミュンヘン）が、大会終了後に今度こそ代表を引退すると明かした。ロイター通信などが報じた。ノイアーはベスト8だった2024年の欧州選手権後、一度はドイツ代表からの引退を表明した。しかし、クラブで今季後半に好調なプレーを見せたため、ナーゲルスマン監督率いるW杯代表チームにサプライズ選出。14日（日本