新しい地図の香取慎吾が主演を務めるWOWOW連続ドラマW東野圭吾『虚ろな十字架』（全4話）が、9月6日午後10時から放送される。主人公と対峙（たいじ）するキーパーソンに赤楚衛二が決定し、香取と赤楚が映った緊迫感満載の特報映像が解禁されたほか、コメントが公開された。【動画】緊迫感あふれる『虚ろな十字架』の特報映像今作は、発行部数約76万部を誇る作家・東野圭吾氏のベストセラー小説『虚ろな十字架』（光文社文庫刊