北海道・旭川中央警察署は2026年6月18日、旭川市に住む会社経営の男（53）を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。男は18日午後6時20分ごろ、自宅で同居する10代の息子の足を蹴る暴行を加えた疑いが持たれています。息子にけがはありませんでした。警察によりますと、被害関係者から“男が暴れている”という趣旨の通報があり、関係者への聴取などから男を現行犯逮捕したということです。調べに対し、男は「息子の足を蹴りました」と容