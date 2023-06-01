19日（金）は、九州南部に停滞している梅雨前線の影響で、九州では断続的に雨が降り、雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。夜遅くになると、中国・四国でも雨の降り出すところがありそうです。また、上空の気圧の谷の影響で、北日本では雲が広がりやすく、雷雨となるところがあるでしょう。関東では晴れ間が広がりますが、午後は山沿いを中心ににわか雨の可能性があります。予想最高気温は、日差しの届く西日本から東日本を