ラグビーリーグワン1部の三重は18日、活動拠点を栃木県宇都宮市に移す来季（26〜27年）からの新チーム名称を「栃木ホンダヒート」と発表した。7月1日に正式に変更し、チームは8月末に完成予定の練習施設で9月末から活動を始める。同市内で会見に臨んだ大橋幸平GM（45）は「ホンダと栃木は縁が深い。スポーツ文化が根付いた地で、地域の貢献、発展に寄与したい」と表明した。県内には約1万5000人のホンダ従業員が働き、バスケッ