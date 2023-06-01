【ナッシュビル（米テネシー州）１８日＝ペン・金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に臨む日本代表は１８日、ベースキャンプ地のナッシュビルで全体練習を行った。初戦のオランダ戦（２△２）でＷ杯初出場初ゴールを挙げたＭＦ中村敬斗は、同戦で負った左膝の負傷によりチュニジア戦の欠場が決まったＭＦ久保建英について「もちろん久保選