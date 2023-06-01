元横綱の貴乃花光司氏（53）が18日放送のTBS「週刊さんまとマツコ特大号」（後10・00）に出演した。この日は「1972年生まれが大集合！」ということで、ことし54歳になるメンバーが集合。子供の頃やった遊びは？という質問に貴乃花氏は任天堂から1983年7月にに発売された家庭用ゲーム機「ファミリーコンピューター」と答えた。同じ年生まれのタレント・マツコ・デラックスは「ファミコンの登場が全てを変えたわよ。遊び方は