女子ゴルフのニチレイ・レディースは19日、千葉・袖ケ浦CC新袖Cで開幕。今大会後にはシード権がない選手の優先出場権の順位を入れ替える第1回リランキングが行われる。プロテスト首位合格の注目ルーキー・伊藤愛華（18＝明治安田）は「まずは決勝ラウンドに残って自分のベストを尽くせるように頑張りたい」と力を込めた。現在の暫定リランキング順位は52位。今大会で20位以内に入れば、9月までの13試合の出場権を得られる見通し