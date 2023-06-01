2026年６月17日（日本時間18日）、日本代表がナッシュビルSCのトレーニングセンターで20日のチュニジア戦に向けて練習を実施。この日はオランダ戦で左膝を負傷した久保建英が全体練習を欠席（ホテルで治療とリハビリ）、上田綺世が疲労を考慮して別メニューだった。久保と上田を欠いた全体練習を見て、オランダ戦を消化しただけでも相当な負荷があると改めて痛感させられた。と同時に、森保一監督は予言者なのか──。そんな