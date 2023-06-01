北海道・浦河警察署は2026年6月18日、北海道様似町田代でクマの目撃情報があったと発表しました。警察によりますと、18日午後3時25分ごろ、付近の住人が玄関先の掃除をしていたところ、10メートルほど先にいた体長1.5メートルほどのクマ1頭を目撃しました。クマは、住宅近くの牧草地から道路を横断していったということです。これまでのところクマの痕跡などを確認されていません。警察は付近のパトロールを強化