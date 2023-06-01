元横綱の貴乃花光司氏（53）が18日放送のTBS「週刊さんまとマツコ特大号」（後10・00）に出演。もう一度見たいCMを明かした。この日は「1972年生まれが大集合！」ということで、ことし54歳になるメンバーが集合。貴乃花氏は、もう一度見たいCMを聞かれ「資生堂アウスレーゼ」を挙げ、理由を「お父さんが出てた」と、。父で元大関・初代貴ノ花（故二子山親方、享年55）の花田満さんが、元横綱・輪島の輪島大士さんと共演したC