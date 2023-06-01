31年ぶりに開催された大相撲のパリ公演を終えたウクライナ出身の大関・安青錦（安治川部屋）らが18日、羽田空港に帰国した。現地では、ドイツから駆けつけた両親と約1年ぶりの再会。一緒にベルサイユ宮殿を訪れ、公演も生観戦したといい「親と会えてリラックスもできた。また東京で（相撲を）見せられたらいい」と決意を込めた。カド番だった夏場所を左足首のケガで全休。関脇に転落する名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ