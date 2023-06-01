北中米Ｗ杯１次リーグＡ組第２戦（１８日＝日本時間１９日）、ＦＩＦＡランキング４０位のチェコが同６０位の南アフリカと対戦。１―１で引き分けた。チェコは試合開始直後の前半６分、ＭＦアレクサンドル・ソイカ（プルゼニ）が出したパスにＭＦミハル・サディレク（スラビア・プラハ）が反応。ペナルティーエリア中央から左足でシュートを決めて先制した。一方の南アフリカは反撃に出るが、得点に結びつかない。チェコは１