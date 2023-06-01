ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は上げが加速し、１６１円台後半まで上げ幅を拡大している。介入への警戒感から序盤は上値に慎重だったものの、１６１円を突破すると買いが膨らみ、ストップを巻き込んで上昇。 １６２円を日本の当局の介入ポイントの１つと見ている市場関係者も多く、その水準に一気に接近して来ている。明日以降の財務省の動きが注目されるが、市場では介入効果について懐疑的な見方は少なくない。 理由