NY株式18日（NY時間15:19）（日本時間04:19） ダウ平均51592.96（+100.41+0.19%） ナスダック26414.05（+392.39+1.51%） CME日経平均先物72180（大証終比：+940+1.30%） 欧州株式18日終値 英FT100 10399.70（-108.91-1.04%） 独DAX 25026.80（+92.13+0.37%） 仏CAC40 8467.98（+37.19+0.44%） 米国債利回り 2年債 4.179（-0.006） 10年債 4.453（-0.034） 30年債 4.90