柔道のグランプリ青島大会（26〜28日、中国）に出場する女子78キロ超級の素根輝（パーク24）が18日、オンライン取材に応じ「必ず優勝して（代表に決まっている10月の）世界選手権につながる大会にできたら」と抱負を語った。今月から28年ロサンゼルス五輪に向けたポイント争いが始まり、今大会には24年パリ五輪の金、銀メダリストもエントリー。手ごわい相手との対戦が予想されるが「練習している組み手や技をしっかり出したい