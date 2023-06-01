岸和田競輪のG1「第77回高松宮記念杯競輪」は18日、3日目が終了。きょう19日の4日目11Rは東日本のメンバーによる「青龍賞」が行われる。栃木3車の核・真杉を信頼。前を任された杉浦が是が非でも果敢に駆ける。番手で車間を空けてからの大仕事をこなして抜け出し3連勝へ。坂井との＜1＞＝＜8＞。別線を選択した吉田拓は当然、侮れない。中野と杉浦で踏み合う展開なら軽々捲るシーンもある。＜1＞真杉匠（森田優弥が）すかさ