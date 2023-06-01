ボートレース大村のG2「ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭」は18、2日目が終了した。きょう19日の3日目、注目レースは12Rだ。進入は枠なり3対3か。2日目は首をかしげていた田村だが、調整さえ合えば戦える足にはなりそう。インを味方に堂々と逃げる。捲り差す宮之原が相手。グリップが戻れば楽しみは増す。旋回力では中村も負けていない。展開を突いて接近する。佐藤は調整をやり直してブイ際を突く。＜1＞