岸和田競輪のG1「第77回高松宮記念杯競輪」は18日、3日目が終了。きょう19日の4日目12Rは西日本のメンバーによる「白虎賞」が行われる。寺崎を目標にできる古性が鬼に金棒だ。寺崎がダイナミックに攻めて出れば、絶妙な援護で別線を止めて差し切る。嘉永は好機に仕掛けて一発。山田庸も伸びて。単騎の浅井、犬伏に警戒。＜1＞山田庸平2走目の方が良かったけど、感覚は微妙。重い感じがする。レースでのミスが多いので、ミ